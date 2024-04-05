ВС России освободили населённый пункт Водяное на Авдеевском направлении

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации за неделю освободили населённый пункт Водяное в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей", — говорится в сообщении ведомства.

В МО уточнили, что ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем было нанесено поражение живой силе и технике шести бригад противника. Также за этот период удалось отразить 39 контратак противника в районах населённых пунктов Семеновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское. В результате действий Армии России украинская сторона потеряла около 1,7 тысячи бойцов, три танка, 15 боевых бронированных машин, 23 авто и 19 орудий полевой артиллерии.