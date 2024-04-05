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5 апреля, 12:27

Семь украинских военнослужащих добровольно сложили оружие за неделю

Семь украинских военнослужащих добровольно сложили оружие в течение текущей недели и сдались в плен российским бойцам. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение недели с 31 марта по 5 апреля т.г. сдались в плен семь украинских военнослужащих", — отметили в ведомстве.

Согласно сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации на Украине, потери противника за неделю превышают 3 тысячи бойцов убитыми и ранеными. Наибольшие потери ВСУ понёс на Донецком направлении. Здесь ВСУ потеряли более 2110-ти военнослужащих.

А на Авдеевском направлении только за сутки было уничтожено до 305 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Российская Армия за неделю нанесла 39 групповых ударов по объектам на Украине
Российская Армия за неделю нанесла 39 групповых ударов по объектам на Украине
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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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