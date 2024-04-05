Семь украинских военнослужащих добровольно сложили оружие за неделю

Семь украинских военнослужащих добровольно сложили оружие в течение текущей недели и сдались в плен российским бойцам. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение недели с 31 марта по 5 апреля т.г. сдались в плен семь украинских военнослужащих", — отметили в ведомстве.

Согласно сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации на Украине, потери противника за неделю превышают 3 тысячи бойцов убитыми и ранеными. Наибольшие потери ВСУ понёс на Донецком направлении. Здесь ВСУ потеряли более 2110-ти военнослужащих.