Семь украинских военнослужащих добровольно сложили оружие за неделю
Семь украинских военнослужащих добровольно сложили оружие в течение текущей недели и сдались в плен российским бойцам. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение недели с 31 марта по 5 апреля т.г. сдались в плен семь украинских военнослужащих", — отметили в ведомстве.
Согласно сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации на Украине, потери противника за неделю превышают 3 тысячи бойцов убитыми и ранеными. Наибольшие потери ВСУ понёс на Донецком направлении. Здесь ВСУ потеряли более 2110-ти военнослужащих.
А на Авдеевском направлении только за сутки было уничтожено до 305 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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