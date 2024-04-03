Раскрыты суточные потери ВСУ на одном из самых смертоносных участков фронта

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 305 военнослужащих на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают бойцы группировки "Центр" ВС России, они отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24, 47, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах Первомайского, Кирова, Водяного, Бердычей и Тоненького Донецкой Народной Республики.

"Противник потерял до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", — рассказали в ведомстве.