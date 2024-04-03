Раскрыты суточные потери ВСУ на одном из самых смертоносных участков фронта
ВСУ за сутки потеряли до 305 военнослужащих на Авдеевском направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 305 военнослужащих на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают бойцы группировки "Центр" ВС России, они отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24, 47, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах Первомайского, Кирова, Водяного, Бердычей и Тоненького Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны отчитывалось о потерях ВСУ на Донецком направлении. Так, ВС РФ лишили противника более чем 250 военнослужащих, а также двух танков, трёх боевых бронированных машин и 16 автомобилей.
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