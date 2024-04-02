ВСУ потеряли несколько сотен военных и два танка на самом кровавом для них участке фронта

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 250 военных, а также два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России во вторник, 2 апреля.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка ЛНР, Андреевка, Антоновка, Красногоровка и Часов Яр ДНР", — отметили в ведомстве.

Также российские военные отразили две контратаки формирований 31-й и 67-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины у Новомихайловки и Богдановки ДНР. Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили множество единиц техники противника. В их числе 155-мм американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 152-мм САУ "Акация", а также три 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, российские бойцы нанесли повреждение двум 105-мм американским и британским орудиям М119 и L118 и станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Нота".