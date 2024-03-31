ВСУ потеряли ещё свыше 300 военнослужащих на Донецком направлении

На Донецком участке фронта подразделения Южной группировки войск, заняв более выгодные позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в этом районе, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Были нанесены удары по поздразделениям 24, 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5, 92-й штурмовых, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

"ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", а также два склада с артиллерийскими боеприпасами", — сказано в сообщении ведомства.