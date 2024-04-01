ВСУ за сутки потеряли до полутысячи бойцов на одном из самых горячих участков фронта

За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 510 военнослужащих на Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России. На данном участке фронта работают подразделения Южной группировки войск ВС РФ, они улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Новодмитровка в Донецкой Народной Республике.

"ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, а также двадцать семь автомобилей", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) противника, шесть самоходных артиллерийских установок, в том числе три САУ Krab польского производства. Вместе с тем ВСУ за сутки потеряли гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Также нашим бойцам на Донецком направлении удалось поразить 11 складов с боеприпасами для украинской армии.