Минобороны показало видео с захваченной под Авдеевкой немецкой БМП Marder
Министерство обороны России показало захваченную на Авдеевском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder ("Куница"). Видео размещено в телеграм-канале ведомства.
Российские военные показали видео с захваченной под Авдеевкой немецкой БМП Marder. Видео © Telegram / Минобороны России
"Немецкая боевая машина пехоты была доставлена с поля боя в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами инженерных и ремонтных групп", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что эвакуация БМП проходила в два этапа. Сначала специалисты провели инженерную разведку района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем военные эвакуировали БМП и доставили её в ремонтное подразделение. Там заменили пробитую магистраль топливной системы и системы охлаждения, а также починили радиатор и заменили топливные насосы. БМП отремонтировали и поставили на самостоятельный ход.
Marder разработана в 1966–1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу немецких вооружённых сил. Первый прототип был собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975-го. Всего было построено около 2000 боевых машин.
Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы России заполучили первую трофейную боевую машину пехоты Marder немецкого производства. ВСУ бросили её во время своей же контратаки на Авдеевском направлении.
Telegram / Минобороны России