Минобороны показало видео с захваченной под Авдеевкой немецкой БМП Marder

Министерство обороны России показало захваченную на Авдеевском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder ("Куница"). Видео размещено в телеграм-канале ведомства.

Российские военные показали видео с захваченной под Авдеевкой немецкой БМП Marder. Видео © Telegram / Минобороны России

"Немецкая боевая машина пехоты была доставлена с поля боя в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами инженерных и ремонтных групп", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что эвакуация БМП проходила в два этапа. Сначала специалисты провели инженерную разведку района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем военные эвакуировали БМП и доставили её в ремонтное подразделение. Там заменили пробитую магистраль топливной системы и системы охлаждения, а также починили радиатор и заменили топливные насосы. БМП отремонтировали и поставили на самостоятельный ход.

Marder разработана в 1966–1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу немецких вооружённых сил. Первый прототип был собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975-го. Всего было построено около 2000 боевых машин.