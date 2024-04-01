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1 апреля, 10:36

Украинский Су-27 сбит под Райским в ДНР

Минобороны России: ПВО сбила украинский самолёт Су-27 под Райским в ДНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолёт Су-27 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что за сутки ПВО перехвачено 228 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM американского производства.

Армия дронов ВСУ стала меньше на 17 тысяч БПЛА за время СВО
Армия дронов ВСУ стала меньше на 17 тысяч БПЛА за время СВО

Ранее российские силы ударили по аэродрому с самолётами ВСУ в Николаевской области. В результате было уничтожено три Су-25.

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ТАСС / SERGEY DOLZHENKO

Никита Никонов
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