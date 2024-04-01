Украинский Су-27 сбит под Райским в ДНР
Минобороны России: ПВО сбила украинский самолёт Су-27 под Райским в ДНР
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолёт Су-27 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.
Также в ведомстве рассказали, что за сутки ПВО перехвачено 228 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM американского производства.
ТАСС / SERGEY DOLZHENKO