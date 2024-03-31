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31 марта, 10:26

Российские силы уничтожили на аэродроме Вознесенск три украинских самолёта Су-25

Российские силы уничтожили на аэродроме Вознесенск в Николаевской области сразу три самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", — рассказали в ведомстве.

Помимо того, ВСУ потеряли в результате российских атак два склада с боеприпасами, цех сборки и хранения беспилотников, живую силу и военную технику в 126 районах. Также силы противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 178 украинских БПЛА, 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

Появилось видео боевого вылета российских Су-25 и разгрома лагерей ВСУ ракетами С-13 "Тулумбас"
Появилось видео боевого вылета российских Су-25 и разгрома лагерей ВСУ ракетами С-13 "Тулумбас"

Ранее российский истребитель-бомбардировщик Су-34 во время специальной военной операции ликвидировал на Купянском направлении при помощи фугасных бомб с универсальным модулем коррекции (УМПК) живую силу, а также технику противника.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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