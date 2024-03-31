Российские силы уничтожили на аэродроме Вознесенск три украинских самолёта Су-25
Российские силы уничтожили на аэродроме Вознесенск в Николаевской области сразу три самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", — рассказали в ведомстве.
Помимо того, ВСУ потеряли в результате российских атак два склада с боеприпасами, цех сборки и хранения беспилотников, живую силу и военную технику в 126 районах. Также силы противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 178 украинских БПЛА, 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
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