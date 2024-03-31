Российские силы уничтожили на аэродроме Вознесенск три украинских самолёта Су-25

Российские силы уничтожили на аэродроме Вознесенск в Николаевской области сразу три самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", — рассказали в ведомстве.