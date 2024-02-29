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29 февраля, 05:11
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Появилось видео боевого вылета российских Су-25 и разгрома лагерей ВСУ ракетами С-13 "Тулумбас"

МО РФ сообщило о поражении штурмовиками Су-25 опорных пунктов ВСУ ракетами С-13

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили опорные пункты и бронированную технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) 122-мм ракетами С-13 "Тулумбас". Видео боевых вылетов опубликовало Минобороны.

МО РФ сообщило о поражении штурмовиками Су-25 опорных пунктов ВСУ ракетами С-13. Видео © Минобороны РФ

Штурмовики наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров. По докладам передового авиационного наводчика, все мишени были успешно поражены. Затем экипажи Су-25 выполнили противоракетный манёвр с отстрелом ложных тепловых целей.

"После выполнили отход от цели, манёвр с недопущением выхода в зону поражения зенитно-ракетного комплекса. Передовой авиационный наводчик с воздуха подтвердил поражение цели. Посадку осуществили на аэродром базирования. После доклада командира о выполнении боевой задачи — с земли подтвердили об уничтожении живой силы противника. Победа будет за нами!" заметил военный лётчик самолёта Су-25 с позывным Трактор.

Там добавили, что, согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт штурмовиков прошёл в штатном режиме.

После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный манёвр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.

Штурмовики Су-25 разгромили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Штурмовики Су-25 разгромили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Ранее российский истребитель-бомбардировщик Су-34 во время специальной военной операции ликвидировал на Купянском направлении при помощи фугасных бомб с универсальным модулем коррекции (УМПК) живую силу, а также технику противника.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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