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13 апреля, 15:06

Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам под Авдеевкой

МО: Девять десантников ВСУ сдались в плен ВС России на Авдеевском направлении

Военные из подразделения воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским войскам на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 13 апреля.

"Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен российским военнослужащим группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что девять элитных десантников сдались в плен в районе населённого пункта Водяное.

Как подчеркнули в Минобороны, пленные отмечают отсутствие ожидаемого подкрепления. Также они указывают на достойное отношение российских военнослужащих. Военнопленные призывают сослуживцев сложить оружие и не участвовать в боевых действиях.

ВС России освободили населённый пункт Водяное на Авдеевском направлении
ВС России освободили населённый пункт Водяное на Авдеевском направлении

Ранее Life.ru писал, что более 20 бойцов ВСУ сдались в плен на прошлой неделе. Эта цифра выросла практически в три раза, так как неделей ранее добровольно сложить оружие решились семеро украинских военных.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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