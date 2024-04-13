Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам под Авдеевкой

Военные из подразделения воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским войскам на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 13 апреля.

"Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен российским военнослужащим группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что девять элитных десантников сдались в плен в районе населённого пункта Водяное.