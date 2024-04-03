Командир "Ахмата" рассказал о просьбах пленных украинцев получить гражданство РФ

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил о том, что некоторые взятые в плен украинцы просят, чтобы им дали российское гражданство. Как он сообщил в интервью РИА "Новости", так произошло уже с одним уроженцем Донбасса, который добровольно перешёл на сторону ВС РФ.

"Есть у нас сдающиеся в плен. Этот боец, который получил гражданство Российской Федерации, он сдался ещё в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой не отдавать его на ту сторону", — заявил командир "Ахмата".

Помимо того, он подчеркнул, что он и его единомышленники не имеют ничего против украинского народа. По его словам, в данном случае был показан настрой к людям, которые складывают оружие, чтобы остаться в живых.