Командир "Ахмата" отмерил срок до обрушения фронта ВСУ
Алаудинов: Фронт ВСУ начнёт сыпаться в конце мая – июне
ВСУ должны посыпаться уже в конце мая — начале июня. Такое мнение выразил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны Российской Федерации, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"На тех участках, где мы фиксируем подготовку противника к нашим наступательным действиям, есть участки, где они достаточно серьёзно подготовились. Но мы изначально говорили, что в этом году мы начнём наступать. Я примерно по своему анализу думаю, что конец мая – июнь месяц противник должен посыпаться на большей части своих направлений", — объяснил он свой прогноз в эфире телеканала "Россия-1".
Алаудинов также выразил уверенность, что после этого вряд ли российских бойцов остановят переданные Киеву американские и европейские деньги. По его словам, те фортификации, которые сейчас возводит украинская армия, выглядят весьма основательно, однако РФ всерьёз настроена завершить спецоперацию уже в этом году.
Командир спецназа подчеркнул, что противник попросту не обладает такой силой, которая могла помешать ВС РФ в выполнении поставленных боевых задач — российские военные провели тщательную подготовку к дальнейшим операциям, в деталях изучили обстановку на линии боевого столкновения и приготовили для ВСУ несколько сюрпризов.
Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что инициатива по всей линии фронта принадлежит Армии России, а артиллерия ВС РФ непрестанно бьёт по противнику, не позволяя ему закрепиться или начать выстраивать оборону. При этом российские военнослужащие расширяют оперативный простор в районах Бердычей и Георгиевке, который позволит развить дальнейшее выступление и оттеснить ВСУ. О том, что для украинских бойцов сложилась очень тяжёлая ситуация на всех участках зоны конфликта, говорят не только российские военные: также и генерал ВСУ в отставке заявлял, что армия Украина потеряла лучших своих бойцов, отправляя их на самоубийственные задачи вроде обороны Артёмовска.
Shutterstock / FOTODOM