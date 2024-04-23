ВСУ должны посыпаться уже в конце мая — начале июня. Такое мнение выразил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны Российской Федерации, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"На тех участках, где мы фиксируем подготовку противника к нашим наступательным действиям, есть участки, где они достаточно серьёзно подготовились. Но мы изначально говорили, что в этом году мы начнём наступать. Я примерно по своему анализу думаю, что конец мая – июнь месяц противник должен посыпаться на большей части своих направлений", — объяснил он свой прогноз в эфире телеканала "Россия-1".

Алаудинов также выразил уверенность, что после этого вряд ли российских бойцов остановят переданные Киеву американские и европейские деньги. По его словам, те фортификации, которые сейчас возводит украинская армия, выглядят весьма основательно, однако РФ всерьёз настроена завершить спецоперацию уже в этом году.

Командир спецназа подчеркнул, что противник попросту не обладает такой силой, которая могла помешать ВС РФ в выполнении поставленных боевых задач — российские военные провели тщательную подготовку к дальнейшим операциям, в деталях изучили обстановку на линии боевого столкновения и приготовили для ВСУ несколько сюрпризов.