"Ситуация тяжёлая": Украинский генерал оценил положение ВСУ на фронте Украинский генерал Кривонос: ВСУ потеряли лучших военных ещё в Артёмовске 22 апреля, 16:54 Украинский генерал сообщил, что у ВСУ всё плохо на фронте. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Армия Украины лишилась своих лучших специалистов, отправляя их на выполнение задач не по назначению. Об этом заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире киевского телеканала "Прямой".

"Мы потеряли самых мотивированных [бойцов ВСУ], а они сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать", — подчеркнул он.

По его словам, лучшие украинские военнослужащие погибли ещё в Артёмовске. Генерал уверен, что Киев нерационально использует человеческие ресурсы, отправляя людей на "непонятные направления". Он также добавил, что сейчас для ВСУ всё складывается очень печально на линии фронта: не хватает оружия, солдат, огневой поддержки и качественной разведки.

Кривонос добавил, что российские войска круглосуточно используют артиллерию, а также запускают дроны и делают ставку на военную авиацию. Генерал резюмировал, что у ВСУ вряд ли будет возможность переломить ход боевых действий: "Ситуация тяжёлая, очень тяжёлая".

Ранее источник в украинской разведке заявил, что польза от переданных Украине немецких танков Leopard ("Леопард") в зоне конфликта является нулевой. Инсайдер поделился неутешительным прогнозом о распиаренных боевых машинах в интервью испанской газете El Pais.

Авторы Татьяна Миссуми