Подразделения Вооружённых сил России группы "Центр" отразили девять контратак ВСУ. В итоге украинская армия потеряла 365 военнослужащих и БМП Marder, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

Бойцы группировки войск "Центр" сумели улучшить своё тактическое положение и отразили девять контратак 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ рядом с населёнными пунктами Первомайское, Семёновка, Нетайлово и Бердычи ДНР.

Российские военные уничтожили 365 солдат, боевую машину пехоты Marder немецкого производства, 12 автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ): "Нота" и "Буковель-AD".