Двое военнослужащих 394-го штурмового полка Российской армии взяли опорник украинской армии под Волновахой. Объект обороняли восемь бойцов ВСУ, сообщили в Минобороны.

Российские бойцы вдвоём захватили опорный пункт, который обороняли восемь солдат ВСУ. Видео © Минобороны России

"Противника было восемь человек. Мы проводили разведку боем. Моих бойцов было двое. Они прошли болотистую местность, дошли до лесополосы, где был противник, и зачистили", — рассказал командир штурмового подразделения.

Офицер объяснил, что его подчинённые обошли вражеские позиции с тыла, оставшись, таким образом, незамеченными для украинских разведывательных средств — ВС РФ постоянно применяют такую тактику в зоне ВСУ, во многом именно она помогла освободить от противника огромные территории. В ходе боя несколько солдат противника были ликвидированы, остальные сдались в плен. Сражение заняло порядка восьми минут, после завершения зачистки подразделения Российской армии заняли в районе круговую оборону.