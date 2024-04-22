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22 апреля, 05:39

Два российских штурмовика за 8 минут зачистили опорник с превосходящими силами ВСУ

Штурмовики ВС РФ вдвоём взяли опорный пункт с 8 бойцами ВСУ под Волновахой

Двое военнослужащих 394-го штурмового полка Российской армии взяли опорник украинской армии под Волновахой. Объект обороняли восемь бойцов ВСУ, сообщили в Минобороны.

Российские бойцы вдвоём захватили опорный пункт, который обороняли восемь солдат ВСУ. Видео © Минобороны России

"Противника было восемь человек. Мы проводили разведку боем. Моих бойцов было двое. Они прошли болотистую местность, дошли до лесополосы, где был противник, и зачистили",  рассказал командир штурмового подразделения.

Офицер объяснил, что его подчинённые обошли вражеские позиции с тыла, оставшись, таким образом, незамеченными для украинских разведывательных средств — ВС РФ постоянно применяют такую тактику в зоне ВСУ, во многом именно она помогла освободить от противника огромные территории. В ходе боя несколько солдат противника были ликвидированы, остальные сдались в плен. Сражение заняло порядка восьми минут, после завершения зачистки подразделения Российской армии заняли в районе круговую оборону.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что десантному подразделению из Бурятии удалось занять опорник ВСУ на подступах к Часову Яру, захватив при этом в плен четверых украинских бойцов. Штурмовая операция осуществлялась с привлечением БМД-2 и танков Т-80, сперва были вскрыты и подавлены огневые точки вместе с позициями миномётов и гранатомётов, после чего десантники пошли на приступ и зачистили опорный пункт от сил противника.

Обложка ©

Минобороны России

Юрий Лысенко
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