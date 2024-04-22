Российские десантники заняли опорник ВСУ на подступах к Часову Яру

Российские военнослужащие продолжают добиваться успехов в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, на подступах к Часову Яру десантники из Бурятии заняли принадлежащий Вооружённым силам Украины опорный пункт, а также взяли в плен четырёх украинских военнослужащих.

В ведомстве сообщили, что в этой атаке участвовали военные соединения Воздушно-десантных войск России из состава группировки "Юг". Сообщается, что они вели боевые действия недалеко от Часова Яра.

"Бронегруппа улан-удэнских десантников на БМД-2 и танках Т-80, действующих в интересах соединения ВДВ, с окраин населённого пункта Ивановское (Красное) отработала по опорному пункту ВСУ, расположенному к западу от села", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

В результате были уничтожены вскрытые огневые точки, а также расчёты миномётов и гранатомётов. Впоследствии на захват опорного пункта ВСУ выдвинулись забайкальские десантники, которые подавили сопротивление оставшихся украинских военных с помощью стрелкового оружия. В итоге в плен были взяты четверо военнослужащих ВСУ, а те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы.