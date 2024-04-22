Российские десантники заняли опорник ВСУ на подступах к Часову Яру
Минобороны: Десантники взяли в плен четверых военнослужащих ВСУ под Часовым Яром
Российские военнослужащие продолжают добиваться успехов в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, на подступах к Часову Яру десантники из Бурятии заняли принадлежащий Вооружённым силам Украины опорный пункт, а также взяли в плен четырёх украинских военнослужащих.
В ведомстве сообщили, что в этой атаке участвовали военные соединения Воздушно-десантных войск России из состава группировки "Юг". Сообщается, что они вели боевые действия недалеко от Часова Яра.
"Бронегруппа улан-удэнских десантников на БМД-2 и танках Т-80, действующих в интересах соединения ВДВ, с окраин населённого пункта Ивановское (Красное) отработала по опорному пункту ВСУ, расположенному к западу от села", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.
В результате были уничтожены вскрытые огневые точки, а также расчёты миномётов и гранатомётов. Впоследствии на захват опорного пункта ВСУ выдвинулись забайкальские десантники, которые подавили сопротивление оставшихся украинских военных с помощью стрелкового оружия. В итоге в плен были взяты четверо военнослужащих ВСУ, а те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы.
Ранее Life.ru писал, что аэродром Днепр Вооружённых сил Украины подвергся атаке со стороны российских войск. Минобороны России поделилось кадрами уничтожения украинского самолёта МиГ-29 и пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.
Telegram / Минобороны России