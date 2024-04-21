ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29, системы ПВО и цех производства беспилотников ВСУ
Минобороны: ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29 и пусковую установку ЗРК С-300ПС
Российские войска за минувшие сутки поразили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Днепр. Кроме того, была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"В течение суток уничтожены: самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка ЗРК С-300ПС", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.
Помимо того, российские бойцы ликвидировали цех по производству беспилотников и радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решёткой "Пеликан". Всего за сутки было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 104 районах, добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что за прошлую неделю российские войска уничтожили три МиГ-29 и четыре Ан-26 ВСУ. По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожено свыше 590 самолётов противника.
Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn