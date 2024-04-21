ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29, системы ПВО и цех производства беспилотников ВСУ

Российские войска за минувшие сутки поразили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Днепр. Кроме того, была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В течение суток уничтожены: самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка ЗРК С-300ПС", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.