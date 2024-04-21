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21 апреля, 10:33

ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29, системы ПВО и цех производства беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29 и пусковую установку ЗРК С-300ПС

Российские войска за минувшие сутки поразили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Днепр. Кроме того, была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В течение суток уничтожены: самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка ЗРК С-300ПС", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Помимо того, российские бойцы ликвидировали цех по производству беспилотников и радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решёткой "Пеликан". Всего за сутки было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 104 районах, добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю российские войска уничтожили три МиГ-29 и четыре Ан-26 ВСУ. По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожено свыше 590 самолётов противника.


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Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn

Наталья Исакова
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