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21 апреля, 11:07

Минобороны опубликовало видео уничтожения самолёта МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр

Аэродром Днепр Вооружённых сил Украины (ВСУ) подвергся атаке со стороны российских войск. Минобороны России поделилось кадрами уничтожения украинского самолёта МиГ-29 и пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

На опубликованном видео заметно, как российские военные наносят мощный удар по самолёту, после чего происходит взрыв. В результате украинский истребитель сгорает дотла.

Минобороны показало, как ВС РФ уничтожили МиГ-29 и установку С-300ПС на аэродроме Днепр. Видео © Telegram / Минобороны России

О том, что ВС РФ уничтожили МиГ-29 на аэродроме Днепр, Минобороны сообщило 21 апреля. Также российские военные ликвидировали пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковую установку ЗРК С-300ПС.

ВСУ лишились ещё одного самолёта Су-25 в зоне СВО
ВСУ лишились ещё одного самолёта Су-25 в зоне СВО
Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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