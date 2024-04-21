Минобороны опубликовало видео уничтожения самолёта МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр

Аэродром Днепр Вооружённых сил Украины (ВСУ) подвергся атаке со стороны российских войск. Минобороны России поделилось кадрами уничтожения украинского самолёта МиГ-29 и пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

На опубликованном видео заметно, как российские военные наносят мощный удар по самолёту, после чего происходит взрыв. В результате украинский истребитель сгорает дотла.