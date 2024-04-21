Минобороны опубликовало видео уничтожения самолёта МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр
Аэродром Днепр Вооружённых сил Украины (ВСУ) подвергся атаке со стороны российских войск. Минобороны России поделилось кадрами уничтожения украинского самолёта МиГ-29 и пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.
На опубликованном видео заметно, как российские военные наносят мощный удар по самолёту, после чего происходит взрыв. В результате украинский истребитель сгорает дотла.
Минобороны показало, как ВС РФ уничтожили МиГ-29 и установку С-300ПС на аэродроме Днепр. Видео © Telegram / Минобороны России
О том, что ВС РФ уничтожили МиГ-29 на аэродроме Днепр, Минобороны сообщило 21 апреля. Также российские военные ликвидировали пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковую установку ЗРК С-300ПС.
Telegram / Минобороны России