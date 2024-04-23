Шойгу расписал расстановку сил на СВО после перехода ещё трёх сёл под контроль России Шойгу сообщил, что Армия России владеет инициативой по всей линии фронта 23 апреля, 10:30 ВС РФ теснят противника по всей линии фронта. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные захватили инициативу по всей линии фронта, при этом наша артиллерия постоянно работает по противнику, не давая ему закрепиться и выстроить оборону. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии МО России.

"Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населённые пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка ДНР", — уточнил он.

Шойгу добавил, что сейчас российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке, прокладывая путь к дальнейшему наступлению и оттеснению ВСУ.

Также Шойгу сообщил, что общие потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих. При этом Киев продолжает терять своих солдат на поле битвы, несмотря на помощь Запада, отметил министр.

Авторы Татьяна Миссуми