Шойгу расписал расстановку сил на СВО после перехода ещё трёх сёл под контроль России
Шойгу сообщил, что Армия России владеет инициативой по всей линии фронта
ВС РФ теснят противника по всей линии фронта. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Российские военные захватили инициативу по всей линии фронта, при этом наша артиллерия постоянно работает по противнику, не давая ему закрепиться и выстроить оборону. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии МО России.
"Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населённые пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка ДНР", — уточнил он.
Шойгу добавил, что сейчас российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке, прокладывая путь к дальнейшему наступлению и оттеснению ВСУ.
Также Шойгу сообщил, что общие потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих. При этом Киев продолжает терять своих солдат на поле битвы, несмотря на помощь Запада, отметил министр.