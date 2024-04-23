Шойгу раскрыл внушительные потери украинской авиации с начала СВО

Украинская беспилотная авиация с начала российской спецоперации потеряла более 22 тысяч БПЛА. Также силы РФ сбили 592 самолёта и 270 вертолётов ВСУ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Всего с начала боевых действий уничтожено более 22 тысяч беспилотников и порядка шести тысяч реактивных снарядов, в том числе HIMARS — 3549 и "Вампир" — 361, а также около двух тысяч других воздушных целей, среди них — 592 самолёта, 270 вертолётов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров", — доложил глава Минобороны.