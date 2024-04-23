Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 10:26

Шойгу раскрыл внушительные потери украинской авиации с начала СВО

Шойгу: РФ уничтожила 22 тысячи БПЛА, 592 самолёта и 270 вертолётов ВСУ за СВО

Украинская беспилотная авиация с начала российской спецоперации потеряла более 22 тысяч БПЛА. Также силы РФ сбили 592 самолёта и 270 вертолётов ВСУ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Всего с начала боевых действий уничтожено более 22 тысяч беспилотников и порядка шести тысяч реактивных снарядов, в том числе HIMARS — 3549 и "Вампир" — 361, а также около двух тысяч других воздушных целей, среди них — 592 самолёта, 270 вертолётов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров", — доложил глава Минобороны.

Расчёт ЗРК "Бук-М1" сбил украинский ударный вертолёт на Артёмовском направлении
Расчёт ЗРК "Бук-М1" сбил украинский ударный вертолёт на Артёмовском направлении

Ранее российские силы сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24 и 405 беспилотников ВСУ. Позже два истребителя МиГ-29 ВСУ не вернулись с боевых заданий у сёл Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров