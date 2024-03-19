Расчёт ЗРК "Бук-М1" сбил украинский ударный вертолёт на Артёмовском направлении

На Артёмовском направлении расчётом зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" группировки войск "Юг" сбит украинский ударный вертолёт. Об этом РИА "Новости" сообщил командир дивизиона зенитной батареи с позывным Тихий.

По его словам, вертолёт летел на "обвесах" (вооружение), охота за ним велась давно: бойцы устроили засаду, расставив средства наблюдения и оповещения. Цель была уничтожена на расстоянии семи-восьми километров от линии боевого соприкосновения и на высоте 500–600 метров.

"Мы спокойно "взяли" её, сопровождали её порядка десяти километров, уже знали, что она идёт, идёт на нас. И как только вошла в зону поражения, уничтожили", — рассказал Тихий, добавив, что задача была решена комплексно.