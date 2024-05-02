Силы ПВО нейтрализовали 12 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 12 украинских дронов, которые попытались атаковать российские регионы. Как рассказали в Минобороны РФ, объекты были сбиты над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями, а также над территорией Краснодарского края.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 12 украинских БПЛА, из которых пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края", — рассказали в оборонном ведомстве.