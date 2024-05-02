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2 мая, 02:31

Беспилотники ВСУ пытались атаковать объект инфраструктуры в Смоленской области

Губернатор Анохин: БПЛА ВСУ пытались атаковать инфраструктуру в Смоленской области

Украинские беспилотники попытались атаковать объект инфраструктуры на территории Смоленской области. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня Смоленская область вновь подверглась атаке украинских БПЛА. На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

Курский посёлок Поныри полностью обесточен после атаки украинского БПЛА
Курский посёлок Поныри полностью обесточен после атаки украинского БПЛА

Ранее сообщалось, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения после атаки беспилотников на Орловскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате происшествия в двух районах частично нарушено электроснабжение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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