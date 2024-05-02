Беспилотники ВСУ пытались атаковать объект инфраструктуры в Смоленской области
Губернатор Анохин: БПЛА ВСУ пытались атаковать инфраструктуру в Смоленской области
Украинские беспилотники попытались атаковать объект инфраструктуры на территории Смоленской области. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, в результате происшествия никто не пострадал.
"Сегодня Смоленская область вновь подверглась атаке украинских БПЛА. На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения после атаки беспилотников на Орловскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате происшествия в двух районах частично нарушено электроснабжение.
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