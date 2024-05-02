Беспилотники ВСУ пытались атаковать объект инфраструктуры в Смоленской области

Украинские беспилотники попытались атаковать объект инфраструктуры на территории Смоленской области. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня Смоленская область вновь подверглась атаке украинских БПЛА. На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.