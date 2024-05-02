Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Орловской области после атаки БПЛА
Орловский губернатор Клычков: Объекты инфраструктуры повреждены после атаки БПЛА
Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения после атаки беспилотников на Орловскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате происшествия в двух районах частично нарушено электроснабжение.
"Орловская область в очередной раз подверглась атаке вражеских БПЛА. На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений", — написал глава региона в телеграм-канале.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые устраняют последствия данной атаки.
Ранее Life.ru сообщал, что посёлок Поныри Курской области полностью обесточен после атаки украинского дрона. Там повреждена линия электропередачи (ЛЭП).
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