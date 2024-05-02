Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Орловской области после атаки БПЛА

Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения после атаки беспилотников на Орловскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате происшествия в двух районах частично нарушено электроснабжение.

"Орловская область в очередной раз подверглась атаке вражеских БПЛА. На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений", — написал глава региона в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые устраняют последствия данной атаки.