Беспилотник ВСУ самолётного типа сбит в Курской области

Life.ru сообщал, что в ночь на 1 мая ВСУ вновь предприняли попытку массового налёта дронов на территорию России. В Минобороны отчитались об уничтожении шести беспилотников, три из которых были сбиты в Воронежской области. Ещё по одному объекту сбили в Рязанской, Белгородской и Курской областях.