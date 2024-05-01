Беспилотник ВСУ самолётного типа сбит в Курской области
Губернатор Старовойт: Украинский беспилотник сбит в Курской области
Украинский беспилотник самолётного типа сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) над Обоянским районом Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
"Над Обоянским районом сбит украинский БПЛА самолётного типа. Спасибо бойцам ПВО!" — написал губернатор в телеграм-канале.
Life.ru сообщал, что в ночь на 1 мая ВСУ вновь предприняли попытку массового налёта дронов на территорию России. В Минобороны отчитались об уничтожении шести беспилотников, три из которых были сбиты в Воронежской области. Ещё по одному объекту сбили в Рязанской, Белгородской и Курской областях.
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