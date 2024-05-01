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1 мая, 19:01

Силы ПВО Курской области приведены в готовность для отражения вероятной атаки БПЛА

Губернатор Старовойт: Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в боевую готовность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал глава региона в телеграм-канале.

Старовойт: Украинский дрон уничтожен при попытке нанести удар по Курской области
Старовойт: Украинский дрон уничтожен при попытке нанести удар по Курской области

Life.ru также сообщал, что минувшей ночью Украина попыталась атаковать четыре региона России шестью беспилотниками, они были уничтожены и перехвачены. Один из них был сбит над Курской областью.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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