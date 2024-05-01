Силы ПВО Курской области приведены в готовность для отражения вероятной атаки БПЛА
Губернатор Старовойт: Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в боевую готовность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал глава региона в телеграм-канале.
Life.ru также сообщал, что минувшей ночью Украина попыталась атаковать четыре региона России шестью беспилотниками, они были уничтожены и перехвачены. Один из них был сбит над Курской областью.
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