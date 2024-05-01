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1 мая, 03:27

Старовойт: Украинский дрон уничтожен при попытке нанести удар по Курской области

Беспилотник ВСУ самолётного типа нарушил воздушное пространство Курской области ранним утром 1 мая и был уничтожен. Об отражённой атаке киевского режима сообщил губернатор Роман Старовойт.

Дрон на свой счёт записали бойцы сил противовоздушной обороны, уточнил глава региона. Летательный аппарат рухнул на территории Медвенского района.

"Спасибо нашим защитникам!" — поблагодарил расчёты ПВО чиновник.

Три украинских дрона уничтожили над Белгородской и Курской областями
Три украинских дрона уничтожили над Белгородской и Курской областями

В Праздник Весны и Труда ВСУ не ограничились налётом на одну лишь Курскую область. 1 мая системы ПВО дважды срабатывали над Воронежем и один раз — над Рязанью.

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Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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