Старовойт: Украинский дрон уничтожен при попытке нанести удар по Курской области
Беспилотник ВСУ самолётного типа нарушил воздушное пространство Курской области ранним утром 1 мая и был уничтожен. Об отражённой атаке киевского режима сообщил губернатор Роман Старовойт.
Дрон на свой счёт записали бойцы сил противовоздушной обороны, уточнил глава региона. Летательный аппарат рухнул на территории Медвенского района.
"Спасибо нашим защитникам!" — поблагодарил расчёты ПВО чиновник.
В Праздник Весны и Труда ВСУ не ограничились налётом на одну лишь Курскую область. 1 мая системы ПВО дважды срабатывали над Воронежем и один раз — над Рязанью.
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