Три украинских дрона уничтожили над Белгородской и Курской областями
Женщина погибла, ещё одна госпитализирована при обстреле села в Курской области
Три украинских беспилотника уничтожили в небе над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
"С 15:30 до 16:30 мск <...> дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Как только что сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате удара ВСУ по селу Козино Рыльского района пострадали две женщины, одна из которых скончалась на месте. Другая же была госпитализирована. В настоящее время на месте проводится подомовой обход для выяснения последствий вражеского обстрела.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", — написал он, добавив, что двое раненных при утреннем обстреле Козина доставлены санавиацией в Курскую областную клиническую больницу.
Кстати, сегодня это уже не первая вражеская атака в Белгородской области. Ранее украинские военные уже пытались ударить по региону с помощью беспилотника, однако вражеский дрон был перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны. Как уточнял губернатор Вячеслав Гладков, под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Кроме того, сегодня утром на подлёте к Белгороду была сбита ещё одна воздушная цель.
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