Три украинских дрона уничтожили над Белгородской и Курской областями

Три украинских беспилотника уничтожили в небе над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

"С 15:30 до 16:30 мск <...> дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Как только что сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате удара ВСУ по селу Козино Рыльского района пострадали две женщины, одна из которых скончалась на месте. Другая же была госпитализирована. В настоящее время на месте проводится подомовой обход для выяснения последствий вражеского обстрела.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", — написал он, добавив, что двое раненных при утреннем обстреле Козина доставлены санавиацией в Курскую областную клиническую больницу.