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29 апреля, 17:51

Сальдо: ВС РФ уничтожили операторов БПЛА и САУ ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные уничтожили группу операторов беспилотников и самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Российские военные уничтожили украинских операторов беспилотников. Видео © Telegram / Сопротивление

"Более того, подпольщики обнаружили ещё одну группу операторов дронов в центре Херсона. Жить им осталось недолго. Также для облегчения сбора информации о вражеских военных объектах несколько сторонников России вступили в ряды ВФУ", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

По его словам, "Русский Херсон" в который раз доказывает информацию о том, что ВСУ размещаются в жилых домах, подвергая опасности мирных жителей. По словам губернатора, украинские террористы таким образом прикрываются гражданским населением.

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Ранее стало известно, что солдаты отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки российских войск "Восток" из РСЗО "Ураган" уничтожили логово командиров ВСУ на Южно-Донецком направлении. Life.ru публиковал видео ночной охоты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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