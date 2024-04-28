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28 апреля, 10:53

Армия России разнесла ангары с авиатехникой ВСУ и логово Иностранного легиона

Войска России поразили украинские ангары с ударными БПЛА и склады с авиатехникой

Российская военная техника. Обложка © Минобороны РФ

Российская военная техника. Обложка © Минобороны РФ

Российская армия за минувшие сутки уничтожила ангары с ударными беспилотниками ВСУ, а также нанесла удары по складам с авиатехникой и пунктам временной дислокации наёмников Иностранного легиона Украины. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"Уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Кроме того, поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наёмников", — уточнили в ведомстве.

Российским ударам подверглись позиции Вооружённых сил Украины в 121 районе. Помимо того, силы противовоздушной обороны РФ в течение суток сбили 46 украинских БПЛА и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

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Ранее стало известно, что среди иностранных наёмников на Запорожском направлении были замечены молодые немцы. Также в радиоперехватах нередко звучит и польская речь.

Андрей Бражников
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