Армия России разнесла ангары с авиатехникой ВСУ и логово Иностранного легиона
Войска России поразили украинские ангары с ударными БПЛА и склады с авиатехникой
Российская военная техника. Обложка © Минобороны РФ
Российская армия за минувшие сутки уничтожила ангары с ударными беспилотниками ВСУ, а также нанесла удары по складам с авиатехникой и пунктам временной дислокации наёмников Иностранного легиона Украины. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
"Уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Кроме того, поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наёмников", — уточнили в ведомстве.
Российским ударам подверглись позиции Вооружённых сил Украины в 121 районе. Помимо того, силы противовоздушной обороны РФ в течение суток сбили 46 украинских БПЛА и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.
Ранее стало известно, что среди иностранных наёмников на Запорожском направлении были замечены молодые немцы. Также в радиоперехватах нередко звучит и польская речь.