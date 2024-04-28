Армия России разнесла ангары с авиатехникой ВСУ и логово Иностранного легиона

Российская армия за минувшие сутки уничтожила ангары с ударными беспилотниками ВСУ, а также нанесла удары по складам с авиатехникой и пунктам временной дислокации наёмников Иностранного легиона Украины. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"Уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Кроме того, поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наёмников", — уточнили в ведомстве.

Российским ударам подверглись позиции Вооружённых сил Украины в 121 районе. Помимо того, силы противовоздушной обороны РФ в течение суток сбили 46 украинских БПЛА и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.