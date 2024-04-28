Смертельный "Ураган" над логовом командиров ВСУ сняли с высоты птичьего полёта

Бойцы отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки российских войск "Восток" из РСЗО "Ураган" уничтожили логово командиров ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео ночной охоты показало Минобороны РФ.

Расчёт РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" уничтожил командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО. Видео © Минобороны РФ

"Один из расчётов 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Ураган" уничтожил командный пункт ВСУ во время ночного боевого выхода. Получив разведывательные данные, бойцы нанесли ракетные удары по выявленным позициям противника. Сахалинские артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы", — отметили в оборонном ведомстве.

Там пояснили, что данные снаряды обеспечили причинение максимального урона живой силе ВСУ. Удар по позициям противника координировали опытные операторы разведывательных БПЛА, которые также фиксируют попадания и уничтожение украинской боевой техники. Старший наводчик РСЗО "Ураган" с позывным Бур поделился деталями своей боевой работы.

"Разворачиваю пакет боевой машины, получаю установки от старшего офицера батареи — единый угломер, а также прицел — и навожу своё орудие на цель", — отметил Бур.