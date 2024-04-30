Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Белгородской областью
ВСУ обстреляли село Муром под Белгородом, повредив линии электропередачи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Украинские военные нанесли удар по селу Муром Белгородской области, в результате атаки никто не пострадал. Повреждения получили линии электропередачи и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло сарай частного жилого домовладения, также повреждены линии электро- и газоснабжения", — написал он.
Минобороны РФ подтвердило, что около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа. Дрон сбит над Белгородской областью.
Также сообщалось, что два мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ села Козино Рыльского района Курской области. Также повреждения получили десять домов и была перебита линия электропередачи.