Воздушная цель сбита на подлёте к Белгороду

Системы противовоздушной обороны сбили воздушную цель на подлёте к Белгороду. Предварительно, никто не пострадал, а разрушения на земле отсутствуют, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона. К настоящему моменту сигнал ракетной опасности отменили.