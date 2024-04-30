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30 апреля, 05:14

Воздушная цель сбита на подлёте к Белгороду

Гладков: Системы ПВО сбили воздушную цель на подлёте к Белгороду

Системы противовоздушной обороны сбили воздушную цель на подлёте к Белгороду. Предварительно, никто не пострадал, а разрушения на земле отсутствуют, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", написал глава региона. К настоящему моменту сигнал ракетной опасности отменили.

В МО РФ сообщили об очередных сбитых ракетах ATACMS, переданных ВСУ США
В МО РФ сообщили об очередных сбитых ракетах ATACMS, переданных ВСУ США

А ранее Украина предприняла попытку крупной атаки по субъектам России с использованием беспилотников — ВСУ подняли в воздух 17 БПЛА. В Минобороны сообщили, что все они были сбиты над территориями Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областей.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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