Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 11:08

В МО РФ сообщили об очередных сбитых ракетах ATACMS, переданных ВСУ США

Российские силы ПВО за сутки уничтожили 5 ракет ATACMS и 46 дронов ВСУ

Российские системы ПВО за сутки уничтожили пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 46 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и 5 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США",  сказано в публикации.

В ведомстве добавили, что за период проведения спецоперации были уничтожены 593 самолёта, 270 вертолётов, 23 587 БПЛА украинской армии. Кроме того, противник потерял 509 ЗРК, 15 869 танков и прочих боевых бронированных машин военного назначения, а также 1275 машин-шасси для РСЗО, 9189 артиллерийских полевых орудий и миномётов, а также 21 372 единицы специальной автомобильной техники, использующейся в военных целях.

Украина запросила у Бундесвера более 800 дронов Vector
Украина запросила у Бундесвера более 800 дронов Vector

Сегодня утром в Минобороны сообщили, что за ночь системы противовоздушной обороны России отразили атаку 17 украинских БПЛА самолётного типа по нескольким субъектам РФ. Беспилотные аппараты противника были сбиты над Брянским, Курским, Белгородским и Калужским регионами.

Обложка ©

Wikipedia.org

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров