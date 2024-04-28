В МО РФ сообщили об очередных сбитых ракетах ATACMS, переданных ВСУ США

Российские системы ПВО за сутки уничтожили пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 46 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и 5 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", — сказано в публикации.

В ведомстве добавили, что за период проведения спецоперации были уничтожены 593 самолёта, 270 вертолётов, 23 587 БПЛА украинской армии. Кроме того, противник потерял 509 ЗРК, 15 869 танков и прочих боевых бронированных машин военного назначения, а также 1275 машин-шасси для РСЗО, 9189 артиллерийских полевых орудий и миномётов, а также 21 372 единицы специальной автомобильной техники, использующейся в военных целях.