Украина запросила у Бундесвера более 800 дронов Vector
Глава Quantum Systems Зайбель: Киев запросил у ФРГ более 800 БПЛА Vector
Промышленный БПЛА Vector. Обложка © Аэроэкспо
Украина запросила у Германии передачу свыше 800 разведывательных БПЛА Vector, которые производит мюнхенская компания Quantum Systems (QS). Об этом газете Der Spiegel рассказал директор QS Флориан Зайбель.
В материале газеты Der Spiegel говорится, что Зайбель был одним из тех представителей деловых кругов ФРГ, которые посещали Украину на прошлой неделе в компании немецкого вице-канцлера Роберта Хабека. Именно во время этой поездки Киев и проявил интерес к продукции QS и, в частности, покупке 812 дронов Vector, о чём в соответствующем порядке был проинформирован спецштаб по Украине германского Минобороны.
В рамках поездки в Незалежную немецкая делегация поучаствовала в церемонии открытия нового предприятия Quantum Systems на украинской территории, на котором будет налажено производство беспилотников. Компания планирует вложить в него до шести миллионов евро в течение ближайших двух лет, предполагается, что там будет работать около сотни человек.
Издание Defense News утверждает, что уже к январю этого года QS был создан учебный и логистический центр в Незалежной, инструкторами которого были подготовлены как минимум 200 операторов дронов. При этом у компании есть планы увеличить количество местных инструкторов более чем вдвое до начала 2025 года.
На днях Life.ru писал о том, что власти Канады приняли решение выделить Незалежной сумму около трёх миллионов канадских долларов (порядка 2,1 миллиона долларов США) на производство беспилотников, которое будет осуществляться на украинской территории. Как подчеркнул глава канадского Минобороны, это первый случай подобной инвестиции с канадской стороны. Кроме того, Оттава собирается передать Украине ещё около 9,5 миллиона долларов США на покупку боеприпасов в рамках предложенной Чехией инициативы.