Украина запросила у Бундесвера более 800 дронов Vector

Украина запросила у Германии передачу свыше 800 разведывательных БПЛА Vector, которые производит мюнхенская компания Quantum Systems (QS). Об этом газете Der Spiegel рассказал директор QS Флориан Зайбель.

В материале газеты Der Spiegel говорится, что Зайбель был одним из тех представителей деловых кругов ФРГ, которые посещали Украину на прошлой неделе в компании немецкого вице-канцлера Роберта Хабека. Именно во время этой поездки Киев и проявил интерес к продукции QS и, в частности, покупке 812 дронов Vector, о чём в соответствующем порядке был проинформирован спецштаб по Украине германского Минобороны.

В рамках поездки в Незалежную немецкая делегация поучаствовала в церемонии открытия нового предприятия Quantum Systems на украинской территории, на котором будет налажено производство беспилотников. Компания планирует вложить в него до шести миллионов евро в течение ближайших двух лет, предполагается, что там будет работать около сотни человек.

Издание Defense News утверждает, что уже к январю этого года QS был создан учебный и логистический центр в Незалежной, инструкторами которого были подготовлены как минимум 200 операторов дронов. При этом у компании есть планы увеличить количество местных инструкторов более чем вдвое до начала 2025 года.