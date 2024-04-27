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27 апреля, 00:22

Канада впервые выделит Украине $2,1 млн на производство беспилотников

Министр обороны Канады Блэр: Оттава выделит Киеву $2,1 млн на производство БПЛА

Канада выделит Украине порядка трёх миллионов канадских долларов ($2,1 миллиона) для производства беспилотников на её территории. С соответствующим заявлением выступил глава Министерства национальной обороны этой североамериканской страны Уильям Блэр.

"Канада выделяет Украине три миллиона долларов на производство БПЛА Украиной", — заявил высокопоставленный канадский чиновник.

По его словам, это первый подобный случай, когда Оттава вносит непосредственный вклад в производство беспилотных летательных аппаратов на территории Незалежной. Также стало известно, что канадские власти в рамках чешской инициативы направят на закупку боеприпасов для киевского режима 13 миллионов канадских долларов ($9,5 миллиона).

В марте Украина получила от Канады более половины из обещанных $2,2 млрд помощи
В марте Украина получила от Канады более половины из обещанных $2,2 млрд помощи

Ранее Life.ru писал, что Канада летом начнёт передачу Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger. Это решение было принято после того, как Киев на внеочередном заседании коалиции дронов проинформировал партнёров о ситуации на поле боя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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