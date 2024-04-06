В марте Украина получила от Канады более половины из обещанных $2,2 млрд помощи

В марте Оттава отправила Киеву два миллиарда канадских долларов (почти 1,5 миллиарда долларов США), включённых ранее в пакет помощи. Об этом заявила вице-премьер канадского правительства Христя Фриланд в эфире радио CBC .

Она добавила, что эта часть входит в объём дополнительного пакета финансовой и военной помощи Украине, размер которого составляет 3,02 миллиарда канадских долларов ($2,2 миллиарда), за выделение Киеву которого 24 февраля поручился премьер-министр Джастин Трюдо.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что 24 февраля Украина подписала с Канадой и Италией договоры о военной помощи. Зеленский тогда похвастался в своём телеграм-канале, что была заложена "прочная основа для длительного партнёрства". Так, согласно документу, Киев рассчитывает получить от Оттавы в этом году более трёх миллиардов канадских долларов, чтобы использовать их на военные цели.