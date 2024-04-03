Эксперт назвал цель сообщений о планах Киева атаковать Крымский мост

Киев посредством сообщений западных СМИ о предстоящем ударе по Крымскому мосту намерен запугать российское военно-политическое руководство, однако понятно, что это занятие совершенно бесполезное и бессмысленное. Таким мнением поделился военный журналист Александр Шарковский.

О том, что киевские власти планируют и дальше предпринимать попытки нанести удары по Крымскому мосту, российским спецслужбам и без всяких публичных вбросов уже давным-давно известно. Другой вопрос, как подчеркнул эксперт, насколько в этом замешан Запад, ведь одной Незалежной не под силу такие операции.

"Однозначно, что без помощи Запада такие акции невозможны. То есть это должна быть не просто помощь, а прямое участие практически западных спецслужб", — сказал Шарковский в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом журналист обратил внимание, что возможные способы атаки уже известны, так как они были продемонстрированы ранее. В частности, речь идёт о дронах и взрывчатках в грузовиках. Не исключено, что Киев может использовать дальнобойные ракеты. Рассуждая о защите моста, Шарковский подчеркнул, что он очень хорошо охраняется.