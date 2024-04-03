Эксперт назвал цель сообщений о планах Киева атаковать Крымский мост
Журналист Шарковский: Киев не сможет атаковать Крымский мост без помощи Запада
Киев посредством сообщений западных СМИ о предстоящем ударе по Крымскому мосту намерен запугать российское военно-политическое руководство, однако понятно, что это занятие совершенно бесполезное и бессмысленное. Таким мнением поделился военный журналист Александр Шарковский.
О том, что киевские власти планируют и дальше предпринимать попытки нанести удары по Крымскому мосту, российским спецслужбам и без всяких публичных вбросов уже давным-давно известно. Другой вопрос, как подчеркнул эксперт, насколько в этом замешан Запад, ведь одной Незалежной не под силу такие операции.
"Однозначно, что без помощи Запада такие акции невозможны. То есть это должна быть не просто помощь, а прямое участие практически западных спецслужб", — сказал Шарковский в эфире радио "Комсомольская правда".
При этом журналист обратил внимание, что возможные способы атаки уже известны, так как они были продемонстрированы ранее. В частности, речь идёт о дронах и взрывчатках в грузовиках. Не исключено, что Киев может использовать дальнобойные ракеты. Рассуждая о защите моста, Шарковский подчеркнул, что он очень хорошо охраняется.
Ранее британское издание The Guardian сообщило, что военная разведка Украины готовит новое нападение на Крымский мост. Киев рассчитывает, что сможет вывести сооружения из строя в ближайшее время, вероятно, с помощью беспилотников. Журналисты же указывают на серьёзные сомнения по поводу способности ГУР уничтожить объект, так как он очень хорошо защищён. В Госдуме, к слову, уже обрекли на провал планы украинской стороны.
TACC / Сергей Мальгавко