Минобороны Украины заявило о поставках из Канады 450 беспилотников SkyRanger

"На внеочередном заседании коалиции дронов Украина проинформировала партнёров о ситуации на поле боя и насущных потребностях для отражения атак... Канада летом начнёт передачу 450 многоцелевых SkyRanger", — говорится в сообщении ведомства.

А вот с поставками более мощных вооружений у Незалежной проблемы. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "за закрытыми дверями" просит партнёров на Западе прислать Незалежной системы ПВО Patriot хотя бы в аренду. Но, по его словам, эта схема одобрения пока не получила.