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15 апреля, 14:15

Минобороны Украины заявило о поставках из Канады 450 беспилотников SkyRanger

Канада летом начнёт передачу Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger, об этом заявляет украинское Минобороны.

"На внеочередном заседании коалиции дронов Украина проинформировала партнёров о ситуации на поле боя и насущных потребностях для отражения атак... Канада летом начнёт передачу 450 многоцелевых SkyRanger", — говорится в сообщении ведомства.

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А вот с поставками более мощных вооружений у Незалежной проблемы. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "за закрытыми дверями" просит партнёров на Западе прислать Незалежной системы ПВО Patriot хотя бы в аренду. Но, по его словам, эта схема одобрения пока не получила.

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Getty Images / Steve Russell

Александра Вишнякова
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