Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на курское село Козино

Два мирных жителя ранены в результате обстрела села Козино Рыльского района Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт у себя в телеграм-канале.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили двое жителей. Их направляют в районную больницу. В результате обстрела повреждено 10 домовладений, перебита линия электропередачи", — проинформировал глава области.

Губернатор обещал оказать помощь хозяевам повреждённого имущества. Старовойт добавил, что в сёлах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, когда позволит обстановка.