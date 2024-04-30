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30 апреля, 09:17

Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на курское село Козино

Два мирных жителя ранены в результате обстрела села Козино Рыльского района Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт у себя в телеграм-канале.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили двое жителей. Их направляют в районную больницу. В результате обстрела повреждено 10 домовладений, перебита линия электропередачи", проинформировал глава области.

Губернатор обещал оказать помощь хозяевам повреждённого имущества. Старовойт добавил, что в сёлах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, когда позволит обстановка.

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А в Донецке снаряд ВСУ "вломился" в дом местной жительницы. Одна из ракет РСЗО "Град", выпущенных киевским режимом по Петровскому району города, пробила крышу частного дома и "приземлилась" прямо на кресло, перепугав хозяйку. В момент прилёта она, кстати, находилась внутри здания.

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Telegram / Роман Старовойт

Андрей Бражников
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