Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на курское село Козино
Два мирных жителя ранены в результате обстрела села Козино Рыльского района Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт у себя в телеграм-канале.
"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили двое жителей. Их направляют в районную больницу. В результате обстрела повреждено 10 домовладений, перебита линия электропередачи", — проинформировал глава области.
Губернатор обещал оказать помощь хозяевам повреждённого имущества. Старовойт добавил, что в сёлах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, когда позволит обстановка.
А в Донецке снаряд ВСУ "вломился" в дом местной жительницы. Одна из ракет РСЗО "Град", выпущенных киевским режимом по Петровскому району города, пробила крышу частного дома и "приземлилась" прямо на кресло, перепугав хозяйку. В момент прилёта она, кстати, находилась внутри здания.
Telegram / Роман Старовойт