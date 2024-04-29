Снаряд ВСУ "вломился" в дом жительницы Донецка через крышу и приземлился прямо в кресло

Один из снарядов РСЗО "Град", выпущенных киевским режимом по Петровскому району Донецка, пробил крышу частного дома и "приземлился" прямо на кресло, перепугав местную жительницу. Об этом сообщили в СЦКК по ДНР.

Во время обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка ракета пробила крышу и застряла в полу. Фото © Telegram / ДНР Онлайн 🅉

Пострадал дом, расположенный на улице Кировоградской в Петровском районе Донецка. Ракета пробила крышу с перекрытием и застряла в полу гостиной, но, к счастью, не сдетонировала. Известно, что в момент ЧП хозяйка находилась внутри дома.

Во время обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка ракета пробила крышу с потолком и осталась торчать из кресла, к счастью, не взорвавшись. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн 🅉

"Испугалась, было плохо, давление поднялось, до сих пор плохо. Да я вообще такого нигде не видела. Пробило крышу, стойку пробило там, до самого пола. Мы ещё не смотрели даже, пробило пол или нет", — цитирует напуганную хозяйку жилья РИА "Новости".