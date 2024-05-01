Второй за ночь украинский дрон сбит в пригороде Воронежа

Губернатор подчеркнул, что расчёты зенитных комплексов поразили воздушную цель в пригороде областного центра. К счастью, никто не пострадал.

"В результате падения обломков выбиты стёкла в строящемся доме", — написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что опасность атаки БПЛА в области сохраняется.