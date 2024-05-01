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1 мая, 01:25

Второй за ночь украинский дрон сбит в пригороде Воронежа

Воронежская область повторно подверглась атаке украинского дрона ранним утром 1 мая. Избежать трагедии позволили дежурные системы ПВО, сообщил глава региона Александр Гусев.

Губернатор подчеркнул, что расчёты зенитных комплексов поразили воздушную цель в пригороде областного центра. К счастью, никто не пострадал.

"В результате падения обломков выбиты стёкла в строящемся доме", — написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что опасность атаки БПЛА в области сохраняется.

Украинский дрон сбили в Воронежской области
Украинский дрон сбили в Воронежской области

Напомним, что 30 апреля украинские боевики предприняли несколько попыток совершить теракт в Белгородской области с использованием БПЛА. Однако ни один из пяти дронов не достиг цели.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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