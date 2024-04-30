Четвёртый за день беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью
Над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО уничтожен четвёртый за день украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Около 18:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.
Сегодня это уже четвёртая попытка вооружённых сил Украины атаковать территории России. Утром на подлёте к городу сбили первую воздушную цель. К счастью, никто не пострадал. Позже, как уточнял губернатор Вячеслав Гладков, под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Повреждения получили линии электропередачи и газопровод. Вечером в области средства ПВО ликвидировали ещё один дрон.
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