Над ДНР сбили 283 беспилотника ВСУ, среди них дроны "Баба-Яга" со Starlink
ФСБ: Над ДНР за неделю подавлено и уничтожено 283 беспилотника ВСУ
Разведывательный коптер AUTEL, подавленный в районе Будённовска. Обложка © УФСБ по ДНР
За минувшую неделю над городами Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой в Донецкой Народной Республике системы РЭБ ВС РФ обнаружили и подавили 283 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского штаба обороны со ссылкой на УФСБ.
За прошедшую неделю над ДНР были перехвачены и впоследствии обезврежены 283 украинских БПЛА. Видео © УФСБ по ДНР
"По данным УФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой обнаружены и подавлены 283 украинских беспилотника. В Кировском и Петровском районах Донецка перехвачены три БПЛА типа "Баба-Яга" под управлением системы Starlink, несущие на себе самодельные взрывные устройства. В Будённовском районе подавлен разведывательный коптер AUTEL", — рассказали в спецслужбе.
На земле перехваченные БПЛА обезвреживали сапёры управления Федеральной службы безопасности, которые уничтожали взрывоопасные части техники с помощью накладных зарядов. Благодаря профессиональной работе средств РЭБ и взрывотехников удалось избежать жертв среди мирных жителей и разрушений.
А накануне в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении в ночь на 27 апреля 17 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над несколькими российскими субъектами. Вражеские дроны были поражены в небе Брянского, Курского, Белгородского и Калужского регионов.