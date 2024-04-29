Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 06:15

Над ДНР сбили 283 беспилотника ВСУ, среди них дроны "Баба-Яга" со Starlink

ФСБ: Над ДНР за неделю подавлено и уничтожено 283 беспилотника ВСУ

Разведывательный коптер AUTEL, подавленный в районе Будённовска. Обложка © УФСБ по ДНР

Разведывательный коптер AUTEL, подавленный в районе Будённовска. Обложка © УФСБ по ДНР

За минувшую неделю над городами Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой в Донецкой Народной Республике системы РЭБ ВС РФ обнаружили и подавили 283 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского штаба обороны со ссылкой на УФСБ.

За прошедшую неделю над ДНР были перехвачены и впоследствии обезврежены 283 украинских БПЛА. Видео © УФСБ по ДНР

"По данным УФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой обнаружены и подавлены 283 украинских беспилотника. В Кировском и Петровском районах Донецка перехвачены три БПЛА типа "Баба-Яга" под управлением системы Starlink, несущие на себе самодельные взрывные устройства. В Будённовском районе подавлен разведывательный коптер AUTEL", рассказали в спецслужбе.

На земле перехваченные БПЛА обезвреживали сапёры управления Федеральной службы безопасности, которые уничтожали взрывоопасные части техники с помощью накладных зарядов. Благодаря профессиональной работе средств РЭБ и взрывотехников удалось избежать жертв среди мирных жителей и разрушений.

"Неприятные сюрпризы": В Подмосковье обнаружили около десятка БПЛА после таяния снега
"Неприятные сюрпризы": В Подмосковье обнаружили около десятка БПЛА после таяния снега

А накануне в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении в ночь на 27 апреля 17 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над несколькими российскими субъектами. Вражеские дроны были поражены в небе Брянского, Курского, Белгородского и Калужского регионов.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров