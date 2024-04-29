Над ДНР сбили 283 беспилотника ВСУ, среди них дроны "Баба-Яга" со Starlink

За минувшую неделю над городами Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой в Донецкой Народной Республике системы РЭБ ВС РФ обнаружили и подавили 283 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского штаба обороны со ссылкой на УФСБ.

За прошедшую неделю над ДНР были перехвачены и впоследствии обезврежены 283 украинских БПЛА. Видео © УФСБ по ДНР

"По данным УФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой обнаружены и подавлены 283 украинских беспилотника. В Кировском и Петровском районах Донецка перехвачены три БПЛА типа "Баба-Яга" под управлением системы Starlink, несущие на себе самодельные взрывные устройства. В Будённовском районе подавлен разведывательный коптер AUTEL", — рассказали в спецслужбе.

На земле перехваченные БПЛА обезвреживали сапёры управления Федеральной службы безопасности, которые уничтожали взрывоопасные части техники с помощью накладных зарядов. Благодаря профессиональной работе средств РЭБ и взрывотехников удалось избежать жертв среди мирных жителей и разрушений.