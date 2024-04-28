"Неприятные сюрпризы": В Подмосковье обнаружили около десятка БПЛА после таяния снега
ГУРБ МО: В Подмосковье после таяния снега обнаружено около десятка БПЛА
Власти Подмосковья предупредили жителей региона о том, что после таяния снега на природе можно обнаружить беспилотные летательные аппараты. Как сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области (ГУРБ МО), в настоящее время там нашли около десяти таких дронов.
"Неприятные сюрпризы могут ждать любителей досуга на природе: вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА", — говорится в сообщении.
Чиновники также предположили, что эти беспилотники, скорее всего, были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Если же человек столкнулся с такой опасной находкой, то ему советуют придерживаться нескольких простых правил. В первую очередь необходимо отойти от опасного объекта на расстояние не менее 100 метров и никак с ним не взаимодействовать.
Также рядом с такой аппаратурой не стоит использовать какие-либо системы связи. Помимо того, отойдя на безопасное расстояние, призывает ГУРБ МО, сообщите о таком БПЛА в экстренные службы.
Ранее Life.ru писал, что об аналогичной ситуации в Воронежской области сообщал глава региона Александр Гусев. По его словам, местные жители находят десятки украинских беспилотников после таяния снега. Также высокопоставленный чиновник уточнил, что эти дроны были подавлены российскими системами РЭБ.
Telegram / Роман Старовойт (архивное фото)