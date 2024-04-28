"Неприятные сюрпризы": В Подмосковье обнаружили около десятка БПЛА после таяния снега

Власти Подмосковья предупредили жителей региона о том, что после таяния снега на природе можно обнаружить беспилотные летательные аппараты. Как сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области (ГУРБ МО), в настоящее время там нашли около десяти таких дронов.

"Неприятные сюрпризы могут ждать любителей досуга на природе: вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА", — говорится в сообщении.

Чиновники также предположили, что эти беспилотники, скорее всего, были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Если же человек столкнулся с такой опасной находкой, то ему советуют придерживаться нескольких простых правил. В первую очередь необходимо отойти от опасного объекта на расстояние не менее 100 метров и никак с ним не взаимодействовать.

Также рядом с такой аппаратурой не стоит использовать какие-либо системы связи. Помимо того, отойдя на безопасное расстояние, призывает ГУРБ МО, сообщите о таком БПЛА в экстренные службы.