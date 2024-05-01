Украинский дрон сбили в Воронежской области

В Воронежской области дежурные силы ПВО и средства РЭБ сбили беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал глава региона в телеграм-канале.