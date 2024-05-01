Украинский дрон сбили в Воронежской области
Губернатор Гусев: В Воронежской области сбит БПЛА самолётного типа
В Воронежской области дежурные силы ПВО и средства РЭБ сбили беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал глава региона в телеграм-канале.
До этого на территории области была объявлена возможность атаки БПЛА. Гусев предупредил, что режим опасности сохраняется.
Ранее Life.ru писал, что пятый за день украинский дрон уничтожен над Белгородской областью. Первую безрезультатную атаку ВСУ осуществили ещё утром. К счастью, никто не пострадал.
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