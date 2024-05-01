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1 мая, 01:01

Украинский дрон сбили в Воронежской области

Губернатор Гусев: В Воронежской области сбит БПЛА самолётного типа

В Воронежской области дежурные силы ПВО и средства РЭБ сбили беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

До этого на территории области была объявлена возможность атаки БПЛА. Гусев предупредил, что режим опасности сохраняется.

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Ранее Life.ru писал, что пятый за день украинский дрон уничтожен над Белгородской областью. Первую безрезультатную атаку ВСУ осуществили ещё утром. К счастью, никто не пострадал.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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