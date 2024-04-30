В Томске начнут готовить операторов и конструкторов дронов Минобрнауки: В Томском университете будут обучать специалистов по работе с БПЛА 30 апреля, 19:11 В Томске будут обучать специалистов по дронам. Обложка © freepik

Томский государственный университет начнёт обучать будущих специалистов по созданию и управлению беспилотниками с сентября 2024 года. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.

"Новая программа базового высшего образования "Технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами (БАС)" стартует с 2024/2025 года в Томском государственном университете — участнике пилотного проекта по обновлению системы высшего образования", — уточняется в тексте.

Набирать учащихся будут по направлениям "баллистика и гидроаэродинамика" физико-технического факультета и "инноватика" факультета инновационных технологий. Предполагается, что выпускники станут специалистами как в области управления дронами, так и в их конструировании.

Ранее сообщалось, что в Рязани на выставке "День инноваций ВДВ" представили публике новый российский беспилотник "Скворец", который неуязвим для систем РЭБ и может работать даже в непогоду. Дрон разработан Центром беспилотных систем и технологий. Дальность полёта аппарата достигает 20 километров. Его уже успешно используют в зоне СВО.

Авторы Татьяна Миссуми