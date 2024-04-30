Пятый за день дрон ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Дежурные системы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку ВСУ на Белгородскую область, уничтожив вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дрон самолётного типа попал в поле зрения радиолокаторов вечером 30 апреля. На незваного гостя мгновенно отреагировали экипажи зенитных установок, сбив БПЛА около 20:00. О каких-либо последствиях падения обломков летательного аппарата в ведомстве не упомянули.