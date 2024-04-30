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30 апреля, 18:43

Пятый за день дрон ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Дежурные системы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку ВСУ на Белгородскую область, уничтожив вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дрон самолётного типа попал в поле зрения радиолокаторов вечером 30 апреля. На незваного гостя мгновенно отреагировали экипажи зенитных установок, сбив БПЛА около 20:00. О каких-либо последствиях падения обломков летательного аппарата в ведомстве не упомянули.

Три украинских дрона уничтожили над Белгородской и Курской областями
Три украинских дрона уничтожили над Белгородской и Курской областями

Это пятый по счёту беспилотник, сбитый во вторник над Белгородской областью. Первую безрезультатную атаку ВСУ осуществили ещё утром. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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