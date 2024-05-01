Губернатор Малков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на Рязанскую область
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о воздушной атаке на регион со стороны ВСУ. Украинские боевики задействовали для удара беспилотный летательный аппарат.
Глава региона не уточнил, достиг ли дрон своей цели или был сбит системами ПВО. Главное, что в результате инцидента никто не пострадал.
"Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится проверка", — коротко написал Малков в Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА в ночь на 1 мая объявлялась и в Воронежской области. Позже в небе над регионом были уничтожены два беспилотника ВСУ.
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