Губернатор Малков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на Рязанскую область

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о воздушной атаке на регион со стороны ВСУ. Украинские боевики задействовали для удара беспилотный летательный аппарат.

Глава региона не уточнил, достиг ли дрон своей цели или был сбит системами ПВО. Главное, что в результате инцидента никто не пострадал.